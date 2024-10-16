خبيرة: حميدتي يمر بحالة انكشاف عسكري وخسائر هائلة لمناطق كثيرة

كشفت الدكتورة أماني الطويل، خبيرة الشؤون الأفريقية بمركز الأهرام للدراسات، عن أسباب اتهامات حميدتي قائد "الدعم السريع" الأخيرة لمصر بتدخلها في الصراع بالسودان، مشددة على أنه يعاني من حالة من التخلي وتم التخلي عنه من خلال كل الجهات، موضحة أن لغة حديثه بها غضب شديد والجميع يعيد الحسابات في التعامل معه والداعمين له يعيدون حساب تمويله.

وتابعت "الطويل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، : "حميدتي يعاني من انكشاف عسكري في بعض المناطق ونقص الذخيرة في مناطق أخرى، موضحة أن المنطقة التي فقدها "الدعم السريع" جبل مويا هي منطقة استراتيجية، ولذلك هو خسر خسائر هائلة طبقًا لخطته، وهو ما يفسر هذه الاتهامات".

واستكملت: "حميدتي وجه الاتهامات لكثير من الدول ولكن كان النصيب الأكبر من الاتهامات لمصر، لأنه لا يريد الاستسلام بأن الجيش السوداني هزمه، وأوضحت أن القوات الجوية السودانية مصنفة الـ47 على العالم ولا تحتاج للطيران المصري في عملية صغيرة منذ العملية التي تم تنفيذها ضد قواعد لقوات الدعم السريع، وكان قد قام الطيران السوداني بعمليات استطلاع وقتال، وهناك الكثير من الدوافع التي دفعت رئيس ميليشيات الدعم السريع لتوجيه الاتهامات لمصر.