السنغال تعلن عن خطة تنمية للتحول الاقتصادي مدتها 25 عاما

أعلن الرئيس السنغالي بشير ديوماي فاي، عن خطة تنمية اقتصادية لبلاده مدتها 25 عاما تلتزم خلالها ببناء القدرة التنافسية والإدارة المستدامة للموارد كركائز للسيادة الاقتصادية.

جاء هذا الاعلان عن الخطة الاقتصادية التي تحمل عنوان “السنغال 2050 التحول الوطني”، قبل أسابيع قليلة من انطلاقة الانتخابات التشريعية المرتقبة في 17 نوفمبر المقبل.

وأكد الرئيس السنغالي أن برنامج التحول الاقتصادي السنغالي الممتد حتى عام 2050 لا تطمح بلاده فقط إلى المشاركة في عالم اقتصاد الغد، بل إلى لعب دور رئيسي فيه.

وتابع، تسعى الحكومة من خلال الاستراتيجية الاقتصادية المستحدثة إلى زيادة دخل الفرد بنسبة 50٪ في خمس سنوات بالإضافة إلى خفض العجز والديون.

كما تستهدف الحكومة في خطتها الحد من الاعتماد على الخارج والديون من خلال الاستفادة من الموارد المحلية ورأس المال البشري، بالإضافة إلى تدريب 700 ألف شاب في السنوات الخمس المقبلة للمساعدة في تعزيز فرص العمل.

في يونيو 2024، أصبحت السنغال ينتج النفط، في حين من المقرر أن يبدأ إنتاج الغاز بحلول نهاية العام، حيث تملك السنغال مخزونا هائلا من الثروات الطبيعية مثل النفط والغاز.