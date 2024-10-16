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الأربعاء 16 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تدريب منتخب "الشاطئية" على إنعاش القلب

جانب من تدريب منتخب
جانب من تدريب منتخب "الشاطئية" على إنعاش القلب
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على هامش بطولة كأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية التى تستضيفها مصر في الفترة من ١٩ إلى ٢٦ اكتوبر الجاري، خضع لاعبو منتخب مصر للتدريب على إنعاش القلب للوقاية من الموت المفاجئ تحت إشراف الدكتور هاني الشهيدي رئيس وحدة طبّ القلب الرياضي بمعهد القلب القومي، ورئيس اللجنة الطبية للبطولة.

واصل منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية استعداداته لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من ١٩ إلى ٢٦ اكتوبر الجاري بالغردقة.

يضم الجهاز الفني المعاون كلاً من أحمد أبو سريع مدرباً عاماً، محمد فوزى مدرب حراس المرمى، الدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبي. عباس حسانين المدلك، وائل طلال المنسق الإعلامي، مؤمن نبوى المدير الإداري وإسلام شاكر مدير المهمات.

بطولة كأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية