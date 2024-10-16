مصرع شخصين في حادث تصادم سيارتين بمنشأة القناطر

لقي شخصين مصرعهما في حادث تصادم سيارتين بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة.

تلقي المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفين بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين اصطدام سيارة ملاكي وسيارة قلاب نتج عن الحادث مصرع شخصين مستقلي السيارة الملاكي، جري نقل جثامين المتوفين إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تحفظت القوات علي سائق القلاب والسيارة المتسببه في الحادث وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.