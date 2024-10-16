جامعة طيبة التكنولوجية تعلن تأهل H&F LUXOR للتصفيات النهائية لبرنامج GEN-Z

أعلنت جامعة طيبة التكنولوجية بمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، عن تأهل فريق H&F LUXOR من برنامج تكنولوجيا الخدمات السياحية والسفر بالجامعة، إلى التصفيات النهائية في برنامج GEN-Z الذي يعد أضخم برنامج مسابقات بين طلاب الجامعات، ويقام برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأوضحت الجامعة أن هذا التأهل جاء بعد منافسة مع 120 فريقًا مشاركًا من مختلف الأقاليم، حيث تمكن فريق H&F LUXOR، والذي ضم كلاً من الطلاب إبراهيم جمال الدين (قائد الفريق)، "عبد الحميد أحمد، مارك ميمي، سما خيري" تحت إشراف م. رحاب عبد الرسول، من التفوق بمشروعه المبتكر والوصول إلى قائمة الـ 66 مشروعًا المؤهل للبرنامج.

وأقيمت التصفيات النهائية على مستوى جميع الأقاليم بمقر جامعة الجلالة على مدار أربعة أيام، برعاية صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ وشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ومن المقرر أن يتم تصوير البرنامج التليفزيوني في الفترة من 5 إلى 25 من الشهر المقبل، حيث سيتم تسليط الضوء على المشروع الفائز وإنجازات الفريق.

البرنامج يستهدف نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال والبحث العلمي بين طلاب الجامعات

جدير بالذكر، أن مبادرة وبرنامج Gen-Z، يعد أضخم برنامج مسابقات بين طلاب الجامعات والمعاهد في مجالات ( ريادة الأعمال - الابتكار - البحث العلمي)، وتستهدف نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال والبحث العلمي بين طلاب الجامعات المصرية من جميع التخصصات العلمية المختلفة؛ ممن لديهم أفكار ابتكارية أو مبادرات مجتمعية تعالج صعوبات وتحديات المجتمع، وتقديم الدعم لهم لإنشاء شركات ناشئة قائمة على أفكار مبتكرة..

وتبلغ قيمة الجوائز 100 مليون جنيه، وتقدم المسابقة دعمًا ماليًّا لكل فريق مؤهل بحد أقصى 2 مليون جنيه كجوائز احتضان، كما توفر للفرق المشاركة فرصة حضور مجموعة من البرامج التدريبية المعنية بالإدارة والتمويل، وجلسات توجيه وإرشاد.

الفريق الفائز (2)

الفريق الفائز (3)