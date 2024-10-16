محافظ البحيرة تعلن إنتاجية 155 مشروعًا في المناطق الصناعية بوادي النطرون وحوش عيسى

عقدت الدكتورة چاكلين عازر، محافظ البحيرة، إجتماعا موسعاً لمجلس إدارة المناطق الصناعية، بحضور الدكتور حازم الديب، نائب المحافظ، واللواء حسن موافى، السكرتير العام للمحافظة، كامل غطاس، السكرتير العام المساعد للمحافظة، أعضاء مجلس الإدارة وممثلي كافة الجهات المعنية.

وأكدت محافظ البحيرة، خلال الإجتماع على أهمية وضرورة التيسير على المستثمرين وزيادة حجم الاستثمار، وخلق فرص عمل للشباب لينعكس ذلك بشكل عام على زيادة الخدمات وتنمية موارد المحافظة في شتى القطاعات لاسيما الاقتصادية، موجهة بضرورة التنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة لتذليل أي عقبات أمام المستثمرين الجادين، مؤكدة أن المحافظة لا تدخر جهدا أمام دعم الاستثمار الجاد باعتباره القوة الدافعة للتنمية الاقتصادية.

كما تم خلال الإجتماع استعراض الموقف التنفيذي المخصصة بكلا المنطقتين الصناعيتين بوادي النطرون وحوش عيسي، حيث بلغ إجمالي عدد المشروعات بالمنطقة الصناعية بحوش عيسي 97 مشروع منهم 40 مشروع قائم وبدأ الإنتاج، و7 مشروعات فى مرحلة الإنتاج، و31 مشروع تحت الإنشاء، وعدد 19 مشروع جاري السير فى إجراءات التشغيل الخاصة بهم.

وفى المنطقة الصناعية بوادي النطرون بلغ إجمالي عدد المشروعات 363 مشروع منهم 115 مشروع قائم وبدأ الإنتاج، و77 مشروع فى مرحلة الإنتاج، وعدد 119 مشروع تحت الإنشاء، و28 مشروع جارى السير فى الإجراءات الخاصة بهم.