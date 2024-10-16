إسرائيل تنتقد فرنسا بسبب منعها من المشاركة بمعرض للأسلحة

وصف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الأربعاء، قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بمنع الشركات الإسرائيلية من المشاركة في معرض للأسلحة البحرية بأنه "وصمة عار" واتهم باريس بتنفيذ سياسة عدائية تجاه الشعب اليهودي، بحسب ما ذكرت "رويترز".

ويعد قرار منع الشركات الإسرائيلية من المشاركة في المعرض بمثابة أحدث خطوة من قبل حكومة ماكرون، والتي عبرت عن عدم ارتياحها بشأن سلوك إسرائيل في الحربين في غزة ولبنان.

وجاء ذلك بعد تعثر الجهود الفرنسية لتأمين هدنة في الصراع بين إسرائيل وحزب الله في لبنان ومع شن إسرائيل المزيد من الضربات الجوية على أهداف في البلاد.

وزعم جالانت، عبر حسابه علي "اكس" (تويتر سابقا)، أن: "تصرفات الرئيس الفرنسي ماكرون وصمة عار على الأمة الفرنسية وقيم العالم الحر، التي يدعي دعمها."

وأدعي: "لقد تبنت فرنسا سياسة عدائية تجاه الشعب اليهودي وتنفذها باستمرار. سنواصل الدفاع عن أمتنا ضد الأعداء على 7 جبهات مختلفة، والقتال من أجل مستقبلنا، مع فرنسا أو بدونها".

وقال مسؤولون فرنسيون مرارا وتكرارا إن باريس ملتزمة بأمن إسرائيل وأشاروا إلى أن جيشها ساعد في الدفاع عن إسرائيل بعد الهجمات الإيرانية في أبريل الماضي وفي وقت سابق من هذا الشهر.