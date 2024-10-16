حزب الله ينفذ أكثر من 10 عمليات ضد مواقع عسكرية إسرائيلية

قال أحمد سنجاب مراسل قناة القاهرة الإخبارية من حاصبيا بجنوب لبنان، إن هناك اشتباكات ضارية بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله على الأراضي اللبنانية، مشيراً إلى أن الاشتباكات تدور حاليا في أربعة محاور هم رب ثلاثين و العديسة ومركبا وطيبة، ولافتًا إلى أنّ هناك أكثر من 10 عمليات نفذها حزب الله منذ صباح اليوم ضد مواقع عسكرية إسرائيلية.

وأوضح «سنجاب» خلال رسالة على الهواء، أن الاشتباكات دائرة منذ مساء أمس ولازالت مستمرة، إذ يحاول فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي التوغل براً لمناطق جديدة وبلدات جديدة في القطاع الشرقي للجنوب لبنان، خاصة بعد أن قام جيش الاحتلال بتفجير وتفخيخ وتدمير حي كاملاً في بلدة محيبيب في القطاع الشرقي للجنوب اللبناني.

وأشار مراسل قناة القاهرة الإخبارية إلى أن بلدة محيبيب من البلدات التي استهدفها جيش الاحتلال الإسرائيلي بمحاولات توغل بري قبل عدة أيام بالإضافة إلى بلدة بليدا.

ونوه إلى أن الاحتلال قام بتدمير في بلدة محيبيب عدد من المناطق الأثرية والتاريخة والتراثية التي تحظي بأهمية كبرى لدى عدد من الطوائف في الجنوب اللبناني، بعد أن فشل في السيطرة عليها.



وتابع: «في القطاع الأوسط للجنوب اللبناني تدور اشتباكات ضارية ومعارك عنيفة في عيتا الشعب الذي يحاول جيش الاحتلال الإسرائيلي التقدم إليها بينما يخوض مقاتلين حزب الله اشتباكات من المسافة صفر معه».

وواصل: هناك اشتباكات في بلدة القوزح التي مثلها مثل عيتا الشعب متاخمة للحدود اللبنانية - الفلسطينية ولا يفصل هذه البلدات سوى الجدار الإسمنتي الفاصل بين الأراضي اللبنانية والأراضي التي يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي»