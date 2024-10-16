البيت الروسي بالقاهرة يستضيف منتدى بوشكين احتفاءً بمئويته"

احتضن البيت الروسي بالقاهرة والمركز التعليمي "بوتانيك" المنتدى المخصص للاحتفال بالذكرى 225 لميلاد الشاعر الروسي العظيم ألكسندر سيرجيفيتش بوشكين، وذلك بدعم من وزارة التربية والتعليم في روسيا الاتحادية.

شهد المنتدى الذي يحمل عنوان "أيقظت المشاعر الطيبة على الكِنَّارَة"، حضورًا لافتًا تجاوز 100 مشارك، حيث أتيحت لهم الفرصة لقراءة قصائد بوشكين باللغة الروسية، بالإضافة إلى تقديم تقارير حول حياته وأعماله ودوره في الأدب العالمي.

أثارت الفعاليات الحيوية اهتمام الحاضرين، وخاصة الاختبار المستند إلى سيرة الشاعر، الذي شهد تنافسًا قويًا بين الفرق للفوز بالجوائز القيمة.

وفي ختام الفعالية، تم تكريم المشاركين الذين قرأوا قصائد بوشكين والشخصيات الفائزة بشهادات تقدير، بينما استمتع جميع الضيوف بوجبة غداء روسية وفسحة لتناول القهوة والحلويات، مما أضاف لمسة ثقافية خاصة للحدث.

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