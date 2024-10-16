المشيخة العامة للطرق الصوفية تبدأ احتفالها بمولد السيد البدوى .. صور

بدأت منذ قليل المشيخة العامة للطرق الصوفية، احتفالها السنوي بمولد العارف بالله السيد أحمد البدوي بمنطقة الساري بطنطا، بحضور اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية، والدكتور عبد الهادي القصبي رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، والشيخ مجدي عاشور، والشيخ جابر بغدادي الداعية الإسلامي ، والشيخ نوح العيسوي وكيل وزارة الأوقاف بالغربية ، والشيخ عبد المهيمن السيد وكيل مديرية الأوقاف، ووكلاء الوزارات المختلفة، وحشد كبير من أتباع الطرق الصوفية.

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم للشيخ عباس السحيمي، ثم أناشيد لأتباع الطرق الصوفية وسط تجاوب الحاضرين.

وكانت الطرق الصوفية، قد بدأت الاحتفال بمولد العارف بالله السيد أحمد البدوى بمدينة طنطا، يوم الجمعة الماضي ، وتختتم الاحتفالات غداً في الليلة الختامية بحضور الآلاف من المريدين، و أعلنت محافظة الغربية عن رفع حالة الطوارئ بين جميع الأجهزة التنفيذية استعداداً للاحتفال بالليلة الختامية.

وأكد الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، أن المشيخة العامة للطرق الصوفية أعدت برنامجاً للاحتفال بمولد سيدى أحمد البدوى تضمن ندوات علمية ودينية.

من جانبه أكد اللواء أشرف الجندى، محافظ الغربية، على أهمية التنسيق الفعّال بين جميع الجهات لتحقيق أعلى مستوى من الجاهزية، مشددًا على رفع درجة الاستعداد القصوى لظهور الاحتفالات بصورة تعكس الجهود المبذولة فى خدمة المواطنين وتقديرًا لتاريخ المحافظة.

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