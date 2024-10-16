ads
الأربعاء 16 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البابا تواضروس: نقدم التعزية في ضحايا حادث "الجلالة" ونصلي لأجل المصابين

البابا تواضروس
البابا تواضروس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني التعزية في حادث أتوبيس طلاب جامعة الجلالة، الذي وقع أمس الأول، ما أدى إلى وفاة ١٢ طالبًا وإصابة ٢٩ آخرين.
جاء ذلك قبل بدء عظته في اجتماع الأربعاء الأسبوعي لقداسته الذي عقده مساء اليوم الأربعاء في كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بمنطقة شيراتون بالقاهرة.

وقال قداسة البابا في تعزيته: "باسم الكنيسة القبطية أود أن أقدم التعزية في ضحايا حادث أتوبيس جامعة الجلالة، حادث مؤسف، وربنا يعزي أسر أبنائنا وبناتنا المتوفين، ونصلي من أجل المصابين من الطلبة والطالبات ربنا يتمم شفاءهم، ونشكر الدولة على اهتمامها الكبير والشامل في احتواء هذا الحادث الأليم".

اجتماع الاربعاء البابا تواضروس الثاني البابا تواضروس الأربعاء الأسبوعي الكنيسة الكنيسة القبطية حادث اتوبيس جامعة الجلالة