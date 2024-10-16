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الأربعاء 16 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وزارة الرياضة القطرية تستضيف معسكر الإسماعيلي استعدادًا للموسم الجديد

بعثة الإسماعيلي
بعثة الإسماعيلي
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استضافت وزارة الرياضة القطرية، بقرار من حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، وزير الرياضة والشباب في قطر، معسكر النادي الإسماعيلي استعدادا للموسم الجديد.

ووصلت بعثة الإسماعيلي إلى قطر اليوم، الأربعاء، للدخول في معسكر مغلق استعدادا للموسم الجديد.

وأعرب مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، عن شكره وتقديره للأشقاء في قطر، بعد قرار استضافة معسكر الدراويش.

قائمة الإسماعيلي في معسكر قطر

قرر حمد إبراهيم المدير الفني لفريق الإسماعيلي، ضم كل اللاعبين لمعسكر الفريق في قطر، الذي تتخلله عدة مباريات ودية استعدادا لانطلاق بطولة الدوري الممتاز نهاية الشهر الجاري.
وضمت قائمة الإسماعيلي كلا من:
حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم وكمال السيد وعبدالله جمال
الدفاع: محمد عمار ومحمد نصر وحاتم سكر
عبدالله محمد وعبد الكريم مصطفى وأحمد أيمن
الوسط: محمد بيومى وعماد حمدى ومحمد عبدالسميع ومروان حمدى ومحمد حسن وعبد الرحمن الدح ونادر فرج وعلى الملوانى والسيد ربيع ومحمد خطارى وعمر القط وإبراهيم عبد العال ومحمود اوتاكا وعبدالله السعيد وعبدالرحمن كتكوت
ومحمد إيهاب ومحمد بحيرى وعمرو سعيد.
الهجوم: خالدالنبريص وحسن صابر وموزيس ومحمد زيدان.

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