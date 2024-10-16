خبير: إسرائيل لا تعاني من نقص تسليحي.. ونظام ثاد "هدية" من أمريكا

قال الدكتور علي الأعور، الخبير بالشؤون الإسرائيلية، إن إسرائيل تحاول دائما أن توفر غطاء شرعي لكل ما تقوم به في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقطاع غزة تحديداً الذي يشهد إبادة جماعية وقصف للمستشفيات وتدمير المدارس وقتل النازحين في المناطق الإنسانية واستباحة جميع أراضي القطاع الفلسطيني واستهدافها.

وأضاف «الأعور» متحدثا عن إرسال الولايات المتحدة نظام «ثاد» الدفاع الصاروخي لإسرائيل، خلال مداخلة بقناة «القاهرة الإخبارية»: «إسرائيل ليست بحاجة لأي أسلحة، والولايات المتحدة تقدم منظومة ثاد كهدية عسكرية لإسرائيل، مقابل أن يبتعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته عن قصف المنشآت النفطية والنووية الإيرانية».

وتابع الخبير بالشؤون الإسرائيلية، أنّ الولايات المتحدة تريد استمرار الحرب، وهي التي عليها المسؤولية الكاملة والتاريخية للجرائم التي ترتكبها إسرائيل في المنطقة.