أسعار الذهب بالأسواق المحلية مساء اليوم الأربعاء

شهدت أسعار الذهب بالأسواق المحلية استقرارا فى التعاملات المسائية بعد ان ارتفعت بقيمة 20 جنيهًا، خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3625 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 15 دولارًا، لتسجل مستوى 2677 دولارًا.

وسجل جرام الذهب عيار 24 سجل 4143 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3107 جنيهات، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2417 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 29000 جنيه.

وكانت قد ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بقيمة 10 جنيهات خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3590 جنيه، ولامس مستوى 2610 جنيهات، واختتم التعاملات عند مستوى 3605 جنيهات، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 10 دولارات، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2652 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2662 دولارًا.

في حين تترقب الأسواق المحلية قرار البنك المركزي المصري حول مصير أسعار الفائدة، غدًا الخميس.

وكان البنك المركزي المصري قرر تثبيت سعر الفائدة في اجتماعه الماضي يوم الخميس 5 سبتمبر 2024، لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.