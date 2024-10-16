رئيس جامعة الجلالة: بناء وحدة طبية للطوارئ وإضافة 3 آلاف سرير بسكن الطلاب

قال الدكتور محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة، إن القوات المسلحة، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي ومحافظة السويس، ستعمل على بناء وحدة طبية للطوارئ بالجامعة للتدخل السريع في الحوادث الطارئة.

وأوضح رئيس جامعة الجلالة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الجامعة تعمل على زيادة عربيات الإسعاف داخل مدينة الجلالة، مضيفا أن الجامعة توفر 40% من السكن لطلبة الجامعة

وأكد أن جامعة الجلالة تعمل على إضافة 3 آلاف سرير في 2025، لتغطية أكبر قدر ممكن من سكن الطلاب في الجامعة.

وأشار إلى أنه يتم العمل على تجهيز حي سكني راقي خلال الفترة المقبلة، مع إضافة 2500 سرير كسكن للطلاب.

