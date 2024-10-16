البيان الختامي للقمة الخليجية الأوروبية يدعو لوقف إطلاق النار في غزة

انتهت، اليوم الأربعاء، أول قمة خليجية أوروبية في بروكسل، والتي ناقشت الوضع في قطاع غزة ولبنان، وذلك بحسب ما ذكرت سكاي نيوز.

وتم الإعلان عن البيان الختامي للقمة الخليجية الأوروبية، والذي جاء فيها: "ندعو إلى وقف إطلاق النار الفوري والكامل في قطاع غزة.. ندعو لإطلاق الرهائن وتوزيع المساعدات على نطاق واسع في قطاع غزة. نشعر بقلق بالغ بسبب التصعيد الخطير في لبنان وندعو لوقف إطلاق النار فورا",

وأضاف البيان: "ندين الهجمات على المدنيين في قطاع غزة وندعم عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). قلقون جدا للعمليات العسكرية التي أدت لضحايا مدنيين ودمرت بنى تحتية بالضفة الغربية. نجدد التزامنا الثابت نحو حق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير عبر حل الدولتين."

وتابع البيان: "ندعم جهود زعماء الولايات المتحدة ومصر وقطر للتوصل لوقف إطلاق النار في غزة. نطالب الحوثيين بوقف الهجمات على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن."