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الأربعاء 16 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بقيادة المايسترو وليد فايد.. «ليلة عبدالوهاب» بأصوات نجوم الوطن العربي في السعودية

مايسترو
مايسترو
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يستعد عدد كبير من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي لإحياء احتفالية ضخمة على مسرح أبوبكر سالم بالمملكة العربية السعودية يوم الجمعة 25 أكتوبر الجاري، تحت عنوان "ليلة عبد الوهاب"، والتي تضم روائع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض .
يشارك في الاحتفالية النجوم محمد ثروت وصابر الرباعي وماجد المهندس ومي فاروق ونور مهنا ، حيث يقدمون مجموعة من اروع اغاني الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب،  ويكتمل العقد المتلالئ لهذه الليلة بأوركسترا موسيقية ضخمة يقودها المايسترو وليد فايد الملقب بمايسترو العرب ، حيث سبق وأسند !ليه الاحتفاليات الخاصة لكبار النجوم مثل احتفالية محمد الموجي و بليغ و وردة و كان آخرها ليلة الأحلام للمطربة أمال ماهر والموسيقار الكبير عمر خيرت 
يشار الي ان هذه الاحتفالية تقام تكريما لارث الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب أحد أعمدة الموسيقى العربية و الكلاسيكية ، فهو لم يكن فقط ملحناً بارعا ، بل كان أيضا واحدا من أساطين الطرب ومبتكرا موسيقيا أدخل العديد من التجديدات على الموسيقى الشرقية والعربية ، وتوفر هذه الليلة فرصة للجيل الجديد لاكتشاف عبد الوهاب والاستماع لموسيقاه الخالدة التي تغنى بها كبار المطربين في الوطن العربي .

نجوم الغناء بالمملكة العربية السعودية يوم الجمعة 25 أكتوبر محمد ثروت وصابر الرباعي وماجد المهندس ومي فاروق ونور مهنا حيث يقدمون