إعادة هيكلة ضوابط السفر واستضافة البطولات لجميع الاتحادات والهيئات الرياضية

أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قرارًا رقم 1424 لسنة 2024، بإصدار اللائحة المالية والإدارية لإجراءات السفر لحضور اجتماعات الهيئات الرياضية الدولية، وتنظيم اجتماعات الهيئات الرياضية الدولية بمصر وتشكيل البعثات الرياضية المصرية وتنظيم إقامة المعسكرات الخارجية والإجراءات الطبية المطلوب اتخاذها للبعثات الرياضية.

ويتضمن ذلك إعادة هيكلة كافة الإجراءات والضوابط الخاصة بسفر البعثات الرياضية خارج مصر وتقنينها على الوجه الذي يضمن تحقيق الإنجازات الرياضية دون الإسراف فى المشاركات الخارجية.

بالإضافة إلى تقنين إجراءات استضافة الاتحادات والهيئات الرياضية البطولات والأحداث والاجتماعات داخل الأراضى المصرية بالشكل الذي يضمن الاستفادة الأمثل من تلك الاستضافة.

وكذلك تقنين وضبط الإجراءات الطبية المطلوب تنفيذها سواء المرافقة للبعثات أو الأحداث التى تستضيفها مصر.

و سبق أن أصدر الوزير قراراً بإعادة هيكلة المنظومة الطبية بكافة الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية المصرية

ومن المقرر أن يصدر خلال الأيام المقبلة حزمة أخري من الإجراءات والضوابط سعيا نحو حوكمة وضبط الأداء المالي والإداري لجميع الاتحادات والهيئات الرياضية تنفيذاً لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.