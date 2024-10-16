حملات مكثفة لإزالة الإشغالات وتحقيق الانضباط بشوارع المنوفية

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، على تكثيف الجهود في نطاق الوحدات المحلية لضمان تحقيق الانضباط العام في الشوارع وتسهيل الحركة المرورية.

حيث نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا حملة لإزالة الإشغالات في قرية ميت أبو شيخة، وتم رفع كافة الإشغالات ومصادرة المضبوطات.

وفي سياق متصل، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء بحملة موسعة لإزالة الإشغالات والإعلانات العشوائية المخالفة في شوارع وميادين المدينة، بهدف الحد من المخالفات وإلزام أصحاب المحلات التجارية بالالتزام بالمساحات المخصصة لهم، تنفيذًا للقانون وحفاظًا على هيبة الدولة.

وتستمر الأجهزة التنفيذية في تكثيف جهودها لمتابعة الأوضاع في الشوارع الرئيسية والميادين، واتخاذ الإجراءات الفورية ضد المخالفين بالتعاون مع شرطة المرافق، في إطار تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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