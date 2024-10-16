رئيس الوزراء الروسي: موسكو تسعى لرفع مستوى التعاون مع إسلام آباد

قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم /الأربعاء/، إن روسيا وباكستان توليان الأولوية والأهمية لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بينهما.

وأوضح ميشوستين، خلال اجتماعه مع نظيره الباكستاني شهباز شريف:"تستند العلاقات بين روسيا وباكستان إلى مبادئ الصداقة والاحترام المتبادل لمصالح بعضهما البعض، نحن نسعى جاهدين إلى رفع مستوى تعاوننا وتعزيزه بمشاريع مُحددة ومحتوى جديد"، وذلك بحسب ما نقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية.

وأكد رئيس الوزراء الروسي أن الهدف المشترك لروسيا وباكستان هو خلق ظروف مواتية لنمو التجارة المتبادلة والاستثمارات وإطلاق مشاريع واعدة جديدة في عدد من المجالات، بما في ذلك مجالات الطاقة والصناعة والزراعة والبنية التحتية والنقل.