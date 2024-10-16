3 وديات مثمرة فى ختام معسكر منتخب الشباب.. وميكالي يشيد باللاعبين

أدى لاعبو منتخب الشباب مواليد 2005 لكرة القدم ثلاث وديات بين بعضهم البعض فى ختام معسكرهم المغلق بمدينة اكتوبر والذى استمر عشرة أيام فى أول ظهور للبرازيلى ميكالى المدير الفني بعد توليه المسئولية مطلع الشهر الجاري.

ويستعد المنتخب لخوض التصفيات القارية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية حالة عدم ضيافتها فى مصر حيث يوجد تنافس بين مصر وكوت ديفوار على تنظيم البطولة.

شارك فى الوديات الثلاثة 3 فرق وضم الفريق A بالزي الأبيض:الحارس المنشاوي.. ومعتز محمد

وبوستانجي مساكين ومحمد إبراهيم يمين، ومحمود لبيب شمال - وفي الوسط فارس خالد وكاباكا ومحمد السيد - وفى الهجوم

عمر خضر شمال وعمرو بيبو يمين وزعلوك رأس حربة.. وضم الفريق B بالزي الاورانح الحارس جابر واحمد مجدى وزياد خالد مساكين ومحمد سمير يمين ومهاب سامي شمال وفى قلب الوسط احمد وحيد ومروان محمود وكريم حسنين وفى الهجوم احمد شرف يمين وحسام حسن شمال وعموري رأس حربه ..وضم فريق C بالزي الأزرق : الحارس احمدوهب الله واياد صلاح وبلال موسي مساكين وزيزو يمين وحسن ابو المعاطي شمال وفى الوسط سيف سفاجا

و كريم احمد ومحمد عبد الناصر وفى الهجوم حامد عبد الله وانس مالك تحت رأس الحربة.

الوديات الثلاثة كانت بمثابة تطبيق لأفكار وجمل فنية وخططية حرص ميكالى على منحها للاعبين على مدار المعسكر وعلى خلفيتها سيتم الاستقرار على القوام الأساسي للمنتخب وقد أشاد ميكالى باللاعبين وقدرتهم العالية على تنفيذ فكره مؤكدا أنهم على مدار الفترة القادمة سيكونوا بمثابة نواة حقيقية لجيل متكامل قادم على الطريق.

ويضم الجهاز المعاون لميكالى كلا من مواطنيه: ريكاردو المدرب العام وعلاء عبده المدرب الوطنى وموسيس مدرب الحراس وليوناردو مخطط الأحمال وجواو محلل الاداء، ومعهم المدرب الوطني علاء عبده، وخالد سرحان المترجم وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي ود.صلاح عاشور استشاري التأهيل والعلاج الطبيعي وخالد خفاجي للتدليك واحمد ايهاب وعمرو سلمان الاداريين وعلاء سعيد مدير المهمات.