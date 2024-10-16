تيباس يهاجم رئيس «فيفا» بشأن مستقبل كأس العالم للأندية 2025

شن خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، هجومًا لاذعًا على جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وطالب بإلغاء النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2025.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة «ذا أتلتيك» البريطانية، اعتبر تيباس أن بطولة كأس العالم للأندية 2025 "فاشلة" وغير مرغوبة من قبل جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك شركات البث التلفزيوني والرعاة والأندية واللاعبين على حد قوله.

تصريحات تيباس عن كأس العالم للأندية 2025

وأوضح تيباس أن الجهود المبذولة لتسويق مونديال الأندية، وتأمين حقوق البث والرعاية لم تسفر عن أي نتائج ملموسة حتى الآن، مما يشير إلى عدم جدواها.

وقال تيباس مخاطبًا إنفانتينو: «السيد الرئيس، أنت تعلم جيدًا أنك لم تتمكن من بيع حقوق البث لهذه البطولة، كما أنك لم تجد أي رعاة مستعدين لدعمها. هذه حقيقة لا يمكن إنكارها».

وأضاف رئيس الليجا الإسبانية: «لماذا نصر على إقامة بطولة لا يريدها أحد؟ هذه البطولة لن تجلب أي فائدة لكرة القدم، بل ستزيد من الأعباء على الأندية واللاعبين».

وحذر تيباس من أن استخدام أموال «فيفا» لتمويل هذه البطولة، سيمثل استنزافًا لموارد الاتحاد الدولي، على حساب الاتحادات الوطنية الأخرى.

جدير بالذكر أن النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية ستشهد مشاركة 32 فريقًا، وهي زيادة كبيرة عن النسخ السابقة، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الكروية.

وتعتبر تصريحات خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، الأحدث في سلسلة الانتقادات الموجهة إلى «فيفا» بسبب إقامة كأس العالم للأندية 2025.