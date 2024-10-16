تصل لـ 200 مليون دولار.. "Joker 2" يتجه لخسائر كارثية

عقب مرور أسبوعين على طرحه بصالات السينما العالمية، يتجه فيلم “Joker: Folie à Deux” للنجم خواكين فينيكس، إلى خسائر مالية كارثية تصل إلى 200 مليون دولار، مع استمرار أدائه الضعيف في شباك التذاكر وسط سيل من الانتقادات النقدية وتقييمات الجمهور الضعيفة.

ووفقا لموقع “فارايتي”، يقول محللو شباك التذاكر إن “Joker: Folie à Deux” من المتوقع أن يكسب ما مجموعه 65 مليون دولار في شباك التذاكر في أمريكا الشمالية، وحوالي 215 مليون دولار في أماكن أخرى بإجمالي 280 مليون دولار، وهو رقم أقل بكثير من تكلفة الإنتاج والدعاية للفيلم المقدرة بنحو 300 مليون دولار.

مع احتساب تقسيم الإيرادات مع دور السينما، تشير التقاريرإلي أن الفيلم يحتاج في الواقع إلى تحقيق حوالي 450 مليون دولار لتحقيق التعادل، على الرغم من أن استوديو “وارنر برذرز” يقول إن رقم التعادل هو في الواقع 375 مليون دولار.

في محاولة لاستعادة الإيرادات، يتجه الفيلم إلى الظهور لأول مرة على منصات الترفيه المنزلي والبث الرقمي في 29 أكتوبر الجاري. في حين وصلت إيرادات الفيلم العالمية حتى الآن 165.8 مليون دولار.

تدور أحداث “Joker: Folie à Deux” حول آرثر فليك، الذي يواصل رحلته في مدينة جوثام المليئة بالفساد سجينًا داخل المصحة النفسية في أركام، ويقابل هارلي كوين فتنشأ العديد من المتاعب.