فريق بهندسة المنصورة يبتكر مزرعة دواجن ذكية

عكف فريق علمي مكون من طلبة من مختلف الأقسام والتخصصات من كلية الهندسة جامعة المنصورة، على تقديم مشروع علمي متميز، وهو مزرعة الدواجن الذكية.

أحمد حسن قائد فريق المزرعة الذكية



“البوابة “ التقت ”أحمد حسن" قائد فريق المزرعة الذكية"، وأوضح أن فكرة المشروع جاءت للفريق من ارتفاع معدلات النفوق فى تربية الدواجن في مصر، وعدم كفاءة المراقبة للعوامل الجويه وتأخر اكتشاف الأمراض مما يؤدى إلى وفاة عدد كبير من الدواجن.



وأكد أن المشروع هو نظام إدارة الدواجن الذكي يعالج تلك المشكلات، من خلال استخدام التقنيات المتقدمة، بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن الأمراض، وأجهزة استشعار للمراقبة البيئية في الوقت الفعلي.



ويروي “حسن” أن المشروع يحدد نموذج العلامات المبكرة للمرض، مما يسمح بالتدخل في الوقت المناسب وتقليل معدل الوفيات، و تقوم أجهزة استشعار انترنت الأشياء بتتبع الظروف البيئية الحرجة وتحسينها بشكل مستمر، مما يؤدي إلى تحسين صحة الدواجن وإنتاجها.

مشروع مزرعة الدواجن الذكية يفوز على المركز الثالث في مسابقة IEEE VICTORIS 2



ولفت إلى أن نظام المزرعة الذكية مزود بموقع من خلاله بيتم التحكم فى الظروف البيئيه وإخبار صاحب المزرعة بأى خطر في النظام.

و حقق الفريق إنجازات هامة، منها صوله على المركز الثالث في مسابقة IEEE VICTORIS 2 وتأهله للنسخة 18 من منتدى أبحاث الطلاب الجامعيين بجامعة النيل، حيث تم اختيارهم من بين 580 فريقاً ليكونوا ضمن أفضل 5 فرق.

هذا الإنجاز جاء نتيجة مشاركتهم في الأنشطة الطلابية (منصورة روبوتكس) التي ساعدت في تطوير مهاراتهم في مختلف المجالات (البرمجيات، الأجهزة، والهندسة الميكانيكية).



ويضيف “حسن” أن هذا الانجاز لم ياتي صدفة مشاركتهم في الانشطه الطلابية، أحد أهم العوامل في تحقيق هذا الإنجاز بمساعده طلاب ساعدوا بعضهم و تعمقوا في دراسه مختلف المجالات المطلوبه لتنفيذ المشروع، ومنها برامج و قاموا بالعديد من المشاريع السابقه حتي اصبح لديهم المعرفه و الخبرة الكافية. ويشار إلى أن الفريق جزء من فريق منصورة روبوتكس بقيادة يوسف هادي.

ويأتي المشروع تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة, والدكتور محمد عطية بيومي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وتحت إشراف محمود سعفان نائب رئيس شركة انطلاق، و المهندس محمد مصطفى توفيق دكتور بقسم الهندسة الميكانيكية بهندسة المنصورة.