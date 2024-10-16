محافظ البحيرة: نعمل على تعزيز الفرص الاستثمارية وتحقيق مطالب واحتياجات المستثمرين

أكدت الدكتورة چاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن أحد أهم توجهات الدولة خلال الفترة الحالية الاهتمام بالاستثمار وتهيئة المناخ المناسب لتشجيع المستثمرين للحصول على الفرص الاستثمارية المتاحة لإقامة مشروعاتهم وتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب، للحد من ظاهرة البطالة ورفع المستوى المعيشي للمواطنين، لافتة إلى أن المحافظة تعمل على تذليل كافة العقبات وتهيئة الأجواء المناسبة ليتمكن المستثمر من إقامة مشروعات حقيقية على أرض المحافظة واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بها.

وأشارت محافظ البحيرة، إلي أن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة على تحقيق مطالب واحتياجات المستثمرين في جميع المجالات والعمل على حل مشاكلهم من أجل زيادة معدل الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني بما يتفق مع أحكام القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة للعمل في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال رئاستها لاجتماع اللجنة العليا للإستثمار بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور حازم الديب، نائب المحافظ، واللواء حسن موافى، السكرتير العام، كامل غطاس، السكرتير العام المساعد، وأعضاء اللجنة وكافة الجهات المعنية.

وخلال الإجتماع أكدت محافظ البحيرة، أن جهود المحافظة فى دفع الاستثمار وتقديم التسهيلات وتذليل العقبات أمام المستثمرين لا يتعارض مع الحفاظ على الرقعة الزراعية، مشددة على أن السماح بإقامة مشروعات على الرقعة الزراعية يكون فى أضيق الحدود، مع تحديد النقطة الأقرب من خلال خريطة تفصيلية للمرافق موضح بها أيضا أقرب شبكة طرق، مع تشجيع أن تكون تلك المشروعات على أرضا غير مزروعة، وذلك وفقًا لكافة الاشتراطات الخاصة بها.

وفى ختام الإجتماع أكدت الدكتورة چاكلين عازر، أن البحيرة محافظة كبيرة جاذبة للإستثمار ولديها كافة المقومات الإستثمارية والبيئة الخصبة بما تملكه من آفاق واعدة وما تقدمه من تيسيرات للمستثمرين الجادين، مشددة على أهمية تشجيع الإستثمار والمستثمرين الجادين والعمل علي تهيئة المناخ الجاذب وتذليل كافة العقبات التي تعترض تنفيذ مشروعاتهم الإستثمارية وذلك تفعيلاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.