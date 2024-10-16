القاهرة الإخبارية: تحقيقات إسرائيلية موسعة حول القصور في المنظومة الدفاعية

دق الهجوم الذي تعرضت له قاعدة بنيامينا في إسرائيل ناقوس الخطر لدى قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي وحكومة بنيامين نتنياهو فيما يخص عجز منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلي عن التصدي للهجمات الصاروخية الأخيرة، التي كشفت عن ثغرات عدة في القبة الحديدية التي طالما تغنت بها إسرائيل حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في تقرير لها.

وبحسب ما جاء في تقرير القاهرة الإخبارية، فإن إسرائيل بدأت في إجراء عملية مراجعة شاملة وتحقيق موسع للوقوف على أسباب القصور في المنظومة الدفاعية، ليتمدد الحديث عن احتمالات مواجهة إسرائيل أزمة تسليح، مع دخول الحرب في غزة عامها الثاني، وتوسيع جبهة القتال مع حزب الله في لبنان.

وعلى الرغم من الدعم العسكري الهائل التي تحصل عليه إسرائيل من الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن توسيع جبهات القتال، وإصرار نتنياهو على التصعيد المتواصل، قد يكون سبباً أساسيا في تراجع قوة منظومة الدفاع الجوي لدي قوات الاحتلال.

إلى ذلك، فإن هناك تساؤلات أثارها هجوم بنيامينا حول مدى قدرة إسرائيل على انتاج صواريخ تكفي احتياجات الحرب الراهنة في الوقت الذي يستغل فيه حزب الله ضعف إسرائيل بهذا الصدد لتكثيف الهجمات، وهو الأمر التي تنظر إليه الولايات المتحدة بعين الاعتبار بطبيعة الحال في الوقت الذي قررت فيه بعض دول أوروبا جظر تصدير السلاح الى اسرائيل .