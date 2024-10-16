وزارة البترول تُعلن وقف التعيينات والعقود نهائياً للوظائف الإدارية

قررت وزارة البترول والثروة المعدنية، وقف التعيينات نهائياً سواءً كانت عن طريق التعيين الدائم او العقود .



ونص خطاب أرسلته الوزارة للهيئة العامة للبترول والشركات القابضة على الأتي:

السادة / رؤساء مجالس الإدارة

شركات قطاع

العام / المشترك / المساهم) التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول

تحية طيبة وبعد ...

بالإشارة إلى كتاب السيد الأستاذ / رئيس الإدارة المركزية للإتصالات بوزارة البترول والثروة المعدنية والمتضمن حرص وزارة البترول والثروة المعدنية بالإهتمام بالعناصر البشرية الموجودة بالقطاع من خلال الإستفادة منها عن طريق شغل التخصصات الشاغرة بالشركات بالتخصصات الزائدة عن حاجة العمل ببعض الشركات الأخرى لتحقيق أقصى معدلات التوازن بين العملية الإنتاجية والعناصر البشرية .

وإلحاقاً للمكاتبات السابقة بشأن الضوابط الخاصة بالتعيينات وكذا كافة أنواع التعاقدات أياً كان نوعها يرجى التكرم بالتنبيه مشدداً بالآتي :-

1- إيقاف جميع التعيينات والعقود بكافة أنواعها للوظائف الإدارية .

۲- إعداد دراسة بالإحتياجات الضرورية طبقاً وحاجة العمل الفعلية الخاصة بكل شركة على أن يتم الإعلان عنها من خلال بوابة التواصل للعاملين بقطاع البترول وذلك للإستعانة بالتخصصات المطلوبة من خلال شركات القطاع عن طريق الندب أو الإعارة بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة.

٣- بالنسبة للعمالة والكوادر الفنية المتخصصة ذات الاحتياج الحتمى يكون التعيين أو التعاقد في أضيق الحدود على أن يكون المرشحين من أوائل الخريجين بالجامعات المصرية ووفقاً للحد الأدنى من الأعداد المطلوبة لكل تخصص، وذلك في حالة عدم توافر تلك التخصصات بشركات القطاع وعلى أن يتم العرض على وزارة البترول والثروة المعدنية أولاً .