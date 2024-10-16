سعر الدولار مقابل الجنيه الأربعاء 16 أكتوبر 2024

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء 16-10-2024، نحو 48,49 جنيه للشراء، 48,59 جنيه للبيع، بحسب متوسط السعر بالبنك المركزي المصري، وجاء سعر الدولار اليوم على النحو التالي..

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 48.49 جنيه للشراء، 48.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر:

سجل سعر الدولار في بنك مصر 48.49 جنيه للشراء، 48.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي-مصر:

بلغ سعر الدولار البنك التجاري الدولي-مصر 48.48 جنيه للشراء، 48.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني:

وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني 48.49 جنيه للشراء، 48.59 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي المصري:

وسجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي المصري 48.49 جنيه للشراء، 48.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي-مصر:

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 48.52 جنيه للشراء، 48.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي:

سجل سعر الدولار بالبنك العربي الافريقي الدولي 48.51 جنيه للشراء، 48.61 جنيه للبيع.