ميزة جديدة من إنستجرام لبطاقة الملف الشخصي وتسهيل التواصل.. تعرف عليها

أفادت إنستجرام عن ميزة حديثة للمبدعين تجعلهم أكثر متعة وسهل بالنسبة لهم مشاركة ملفاتهم الشخصية مع الآخرين، ويمكنهم إنشاء بطاقة رقمية ذات وجهين على منصة الوسائط الاجتماعية لصالح شركة Meta والتي تتناسب مع طريقتهم وأسلوبهم بفضل خيارات متعددة قابلة للتخصيص.

علمًا بأن هذا التطور يأتي بعد أن قدمت Meta ميزة الأغنية على الملف الشخصي والتي تسمح للمستخدمين تخصيص ملفهم الشخصي بصورة أكبر من خلال تهيئة لهم بإضافة أغنية تتلائم مع مزاجهم الحالي أو شخصيتهم على ملفهم الشخصي.

بطاقات الملف الشخصي على إنستجرام

وفقا لـ Instagram، تمنح بطاقة الملف الشخصي الحديثة للمستخدمين خيار إنشاء بطاقة رقمية أكثر تخصيص وحيوية يمكن مشاركتها مع الآخرين، بالإضافة إلى رمز الاستجابة السريعة الذي يربط الملف الشخصي، فإنه يشمل خيارات لإضافة معلومات السيرة الذاتية، وروابط الصفحات، والموسيقى التي تصف الشخصية وعناصر أخرى، يمكنهم تغيير لون الخلفية، وإضافة صورة شخصية أو إضافة رمز تعبيري مخصص كخلفية للصفحة.

وفي حين يمكن مشاركة أحد جانبي البطاقة، يحتوي الجانب الآخر على رمز QR، والذي يمكن للآخرين مسحه ضوئيه لزيارة الملف الشخصي، تقول الشركة إنه يمكن أن يكون طريقة سريعة للمبدعين لمشاركة ملفاتهم الشخصية مع العلامات التجارية للتعاون السهل، على الرغم من أن القدرة على مشاركة بطاقات الملف الشخصي متاحة على Instagram منذ عدة سنوات، إلا أنها كانت محددة فقط على رموز QR فقط، ومع ذلك، يمكن للمستخدمين الآن مشاركة اهتماماتهم أو الموسيقى المفضلة لديهم.

لمشاركة بطاقات الملف الشخصي، يحتاج المستخدمون إلى الانتقال إلى قسم الملف الشخصي في Instagram والضغط فوق خيار مشاركة الملف الشخصي، يمكنهم تعديل بطاقة الملف الشخصي بصورة أكبر عن طريق تحديد أيقونة التحرير وإضافة المعلومات المطلوبة، بالإضافة إلى المشاركة على القصص، متاح مشاركة بطاقات الملف الشخصي في Instagram على منصات أخرى.