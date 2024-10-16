بالصور..محافظ الجيزة يلتقي بأعضاء النشاط الصحفي بمدرسة الشهيد محمد محمود

في اطار حرصه علي التواصل المباشر مع ابناءنا الطلاب واجراء النقاشات معهم للتعرف علي افكارهم إلتقى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بأعضاء النشاط الصحفى بمدرسة الشهيد محمد محمود الرسمية التابعة لإدارة العمرانية التعليمية، وهم الطلاب مى أحمد و محمد تامر، وذلك للحديث حول ما تم إنجازه من مشروعات قومية بنطاق المحافظة والجهود المتبعة لرفع كفاءة الخدمات وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وفى بداية اللقاء حرص محافظ الجيزة على الترحيب بالطلاب وتهنئتهم بمناسبة بداية العام الدراسى وذكرى إنتصارات أكتوبر.

تناول اللقاء الحديث حول إستعدادات المحافظة لإعلان الإفتتاح التجريبى للمتحف المصرى الكبير، حيث أشار المحافظ إلى جهود المحافظة بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة لرفع كفاءة وتطوير محيط المتحف والمنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة وتحسين المظهر الجمالى للطرق والمحاور المؤدية إليهما، إلى جانب دعم منظومة الطرق والمواصلات بالمواقف وساحات الإنتظار اللازمة وتنفيذ المخططات المرورية لمنع الإنتظار الخاطئ وتوفير السيولة المرورية اللازمة لمنع التكدسات ولإستيعاب الحركة المرورية المتوقعة عند الإفتتاح.

كما تطرق الطلاب إلى طرح عدد من الأسئلة المتعلقة بجهود المحافظة لتوفير السلع الإستراتيجية للتخفيف عن كاهل المواطنين ودعم الأسر الأولى بالرعاية، حيث عرض المحافظ عليهم جانب من الأنشطة المتبعة لإقامة المعارض الدائمة والموسمية لتوفير السلع بأسعار مخفضة إلى جانب المبادرات والقوافل لتوفير الخدمات المجانية وتقديم مختلف وسائل الدعم كأجهزة العرائس للمقبلين على الزواج والفتيات الأيتام و الكراسى المتحركة ووسائل النقل المختلفة لذوى الهمم إلى جانب تقديم المنح العينية والمادية للأسر الأولى بالرعاية بمختلف المواسم على مدار العام.

كما إستعلم الطلاب عن جهود تطوير العملية التعليمية داخل المحافظة والإستعدادات المتبعة لتحسين بيئة الدراسة، حيث أوضح المحافظ أنه يتم التجهيز لبداية العام الدراسى من خلال مراجعة كافة المدارس وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة لها لتأهيلها لإستقبال الطلاب، مشيرا إلى دور المحافظة بالتنسيق مع مختلف الجهات للتوسع فى إنشاء المدارس الجديدة وتطوير المبانى القديمة عند الحاجة لتقليل الإغتراب وخفض الكثافات، معلنا عن عزم المحافظة لإطلاق مبادرة لتجميل المدارس بجهود ذاتية وبالإعتماد على قدرات ومواهب طلاب المدارس الفنية وذلك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم وفرع هيئة الأبنية التعليمية بالجيزة.

وإستمع المحافظ لأراء الطلاب حول المشروعات المنفذة، حيث عبر كل منهم عن أهمية تلك المشروعات فى تحسين البيئة المحيطة بهم ودفع عجلة الإنتاج مما يساهم فى توفير المزيد من فرص العمل لهم فى المستقبل.

كما ناقش المحافظ مع الطلاب الطرق والأساليب التى يعتمدون عليها فى الإطلاع على الأخبار المتعلقة بالأنشطة والفعاليات والمشروعات القومية والأحداث المحلية والإقليمية والدولية، حيث إطمأن المحافظ من الطلاب على أمان الوسائل المستخدمة من قبلهم فى هذا الشأن مؤكدا عليهم ضرورة عدم الإنسياق وراء الشائعات وعدم ترديد أى أنباء إلا بعد التأكد من صحتها وأنها صادرة عن الجهات الرسمية بالدولة، مشيرا إلى إهتمام الدولة وقيادتها بالتواصل مع المواطنين بمختلف الوسائل والقنوات لتسهيل حصول كافة الشرائح والفئات على المعلومات والأخبار وتيسير إطلاعهم عليها وتفاعلهم معها.

كما أكد المحافظ للطلاب على إرتفاع فرص الشباب فى ظل الجمهورية الجديدة فى الحصول على العديد من الفرص لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم لتنفيذ رؤيتهم وتأهيل المتميز منهم لتولى المناصب القيادية بمختلف الجهات.