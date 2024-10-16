الخارجية الروسية تدين جرائم كييف ضد المدنيين وتكشف انتهاكات جديدة

أصدرت وزارة الخارجية الروسية بيانًا رسميًا، على لسان المتحدثة ماريا زاخاروفا، تدين فيه الأعمال التي تقوم بها القوات الأوكرانية ضد المدنيين في روسيا.

وأكدت زاخاروفا أن النظام الأوكراني أطلق في أكتوبر الحالي 567 قذيفة و267 طائرة بدون طيار على أكثر من 80 مستوطنة في منطقة بيلغورود، مما أسفر عن وقوع أضرار كبيرة.

كما أشارت إلى حادثة مروعة في مدينة ستاخانوف (LPR) حيث أصيب طفل بجروح خطيرة إثر انفجار لعبة ملغومة.

وذكرت زاخاروفا أيضًا وجود معسكرات اعتقال في منطقة كورسك تحتجز أكثر من 1100 شخص في ظروف غير إنسانية، مؤكدة تعرضهم للعنف الجسدي والنفسي يوميًا.

وتواصل روسيا إدانة دعم النظام الأوكراني للجماعات الإرهابية الدولية، مشيرة إلى أن كييف سبق أن أعلنت دعمها لجماعات جهادية في عدة دول، بينها دول في منطقة الساحل والصحراء.