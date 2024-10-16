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الأربعاء 16 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي.. جامعة حلوان تبحث سُبل دعم النوابغ و المبتكرين

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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استقبل الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، اليوم الأربعاء، الدكتورة جينا الفقي، رئيس اكاديمية البحث العلمي لمناقشة سبل التعاون بين الجامعة و الأكاديمية لدعم النوابغ و المبتكرين. 
خلال اللقاء، تم التركيز على تعزيز الشراكات الأكاديمية والبحثية التي تهدف إلى تشجيع الشباب المبتكرين وتقديم الدعم اللازم لهم لتطوير أفكارهم و مشاريعهم.
وأكد أن الجامعة  تسعى دائمًا لتعزيز البحث العلمي والابتكار ضمن إطار استراتيجيتها التعليمية.
شهد اللقاء حضور اللواء محمد أبو شقة، أمين عام جامعة حلوان، والدكتورة سهى، مؤسسة جمعية "طموح".
حيث تمت مناقشة آليات تنفيذ البرامج المشتركة التي تستهدف تطوير قدرات النوابغ وتحفيزهم على مواصلة الابتكار.

 

أكاديمية البحث العلمي الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان جامعة حلوان