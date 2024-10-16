التصريح بدفن جثتي طفلين لقيا مصرعهما في حادث بالشرقية

قررت نيابة بلبيس مساء اليوم الأربعاء، التصريح بدفن جثه طفلين لقيا مصرعهما إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية (تروسيكل) بناحية أبو سمران بمركز بلبيس، وتم التحفظ على جثماني الطفلين، تحت تصرف النيابة العامة.

وكان اللواء عمرو رؤوف مدير امن الشرقية قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة بلبيس يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول كلا من: "ملك أحمد زكي" 15 عاما و"محمد ممدوح" 10 أعوام جثث هامدة وأشقاء الثاني "أميرة" و"إسراء" و"يوسف" ووالدتهم "سلوى أحمد ذكي" مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم نقل جثامين المتوفين إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية (تروسيكل) بناحية أبو سمران بمركز بلبيس، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.