ننشر أسماء 22 شخصا مصابين في حادث تصادم 8 سيارات أعلى الطريق الإقليمي

تنشر "البوابة نيوز" أسماء 22 شخصًا أصيبوا في حادث تصادم 8 سيارات أعلى الطريق الدائري الإقليمي القادم من مدينة 6 أكتوبر بالجيزة متجها إلى محافظة المنوفية.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا مفاده وقوع حادث مروع أعلى الطريق الدائري الإقليمي القادم من مدينة 6 أكتوبر بالجيزة متجها إلى محافظة المنوفية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف.

بالفحص تبين اصطدام 8 سيارات نتج عن الحادث إصابة كل من:

1. محمد جلال، 34 سنة، سحجات وكدمات وكسر باليد.

2. كريم مجدي، 34 سنة، سحجات وكدمات.

3. مجدي محمد، 64 سنة، اشتباه ارتجاج وكسر ضلع.

4. أحمد فهمي، 30 سنة، اشتباه كسر بالذراع وسحجات.

5. أماني محمد، 40 سنة، كدمات بالرأس.

6. نور محمد، 17 سنة، اشتباه كسر بالمشط.

7. ناهد أحمد، 24 سنة، كدمات متفرقة.

8. لمياء صفوت، 23 سنة، اشتباه كسر بالعمود الفقري وكسور بالساقين.

9. شهد محمد، 19 سنة، اضطراب بدرجة الوعي.

10. عبد الحميد كمال، 56 سنة، ما بعد الارتجاج.

11. أحمد عبد المنصف، 26 سنة، كسر بالساق اليسرى.

12. مينا عاطف، 28 سنة، خلع بالكتف.

13. محمد صلاح، 27 سنة، كسر بالوجه.

14. محمد عبد الرؤوف، 48 سنة، سحجات وكدمات.

15. محمد مصطفى، 25 سنة، جروح وسحجات.

16. مريم إبراهيم، 17 سنة، اشتباه كسر بالعمود الفقري.

17. فاطمة طاهر، 32 سنة، اشتباه كسر بالساق الأيمن.

18. إيمان سعيد، 21 سنة، اشتباه كسر بالساق اليسرى.

19. منار محمد، 21 سنة، خلع بالكتف الأيمن.

20. دعاء جلال، 29 سنة، اشتباه كسر بالساق اليسرى.

21. صفاء رجب، 21 سنة، اشتباه كسر بالضلوع.

22. كارم محمد، 24 سنة، اشتباه كسر بالكاحل الأيسر.

جري نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات