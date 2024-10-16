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الأربعاء 16 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الطيران المدني يلتقي رئيس "كوبيلوزوس" اليونانية لبحث التعاون بمجال تطوير المطارات

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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استقبل الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني وفدًا من مجموعة كوبيلوزوس اليونانية برئاسة ديميتري كوبيلوزوس رئيس المجموعة والمتخصصة في مجالات الطاقة والنقل والبنية التحتية وإدارة المطارات وغيرها. حيث تناول اللقاء، استعراض إمكانية أوجه التعاون في عدد من المشروعات المستقبلية المتعلقة بمجال تطوير وتشغيل وإدارة المطارات المصرية، كما تم بحث إمكانية العمل المشترك في ضوء استعراض رؤية وزارة الطيران المدني وبرنامج عملها والخطط المستقبلية التوسعية التي ترمو إليها في الفترة القادمة من خلال تنفيذ العديد من المشاريع التنموية داخل قطاع الطيران المدني.

جاء هذا اللقاء في إطار اللقاءات التي يعقدها وزير الطيران المدنى مع ممثلي الشركات الاستثمارية وكبرى الكيانات الاقتصادية العالمية والتي تأتي ضمن توجه الحكومة المصرية لتعزيز جهود مشاركة القطاع الخاص لدفع مجالات التعاون والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في العديد من الملفات الاقتصادية؛ والتي يأتي من بينها قطاع المطارات المصرية لتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة ورفع الطاقة الاستيعابية بها. 

وفي بداية اللقاء أعرب الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، عن تقديره بقوة العلاقات الراسخة بين مصر واليونان، مشيرًا بأهمية التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات لاسيما في مجال الطيران المدني، مؤكدًا على ضرورة تعظيم مساهمة دور القطاع الخاص نحو تحقيق الأهداف التنموية في منظومة المطارات المصرية؛ خاصة في ضوء التطورات المتسارعة التي تشهدها صناعة النقل الجوى العالمي، مشيداً بأهمية العمل الفعال مع جميع المؤسسات والكيانات الدولية بما يتوافق مع برنامج الحكومة المصرية لتحفيز الاستثمارات المباشرة، وكيفية الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة بما يساهم في ترسيخ وضعية مصر كمحور ومركز إقليمي في مجال الطيران المدني بكافة قطاعاته. 

ومن جانبه، أعرب رئيس مجموعة "كوبيلوزوس" اليونانية، عن سعادته بهذا اللقاء الهام والذي يأتي في ضوء العلاقات الثنائية الوطيدة التي تجمع بين البلدين، مؤكدًا على حرص واهتمام المجموعة بتعزيز مزيد من آفاق التعاون وتوسيع مجالات استثماراتها في مصر، مشيداً بما حققته الدولة المصرية خلال السنوات الماضية بقيادتها الحكيمة من إنجازات فى البنية الأساسية في عدة مجالات؛ وبخاصة الاهتمام بمجال الطاقة المتجددة والتحول الأخضر وذلك فى مدة زمنية قياسية، مؤكداً تطلعه لتنفيذ مشروعات للطاقة المتجددة في مجال الطيران المدني المصري.

 كما استعرض ديميتري الإمكانيات الواسعة التي تتميز بها المجموعة وخبرتها في إدارة 14 مطارًا إقليميًا باليونان، كما ألقى الضوء على إمكانية التعاون ودفع جهود العمل المشترك لتعظيم الاستفادة المثلى للطرفين، مشيرًا إلى المشروعات التنموية والفرص الاستثمارية الواعدة التي يحظى بها قطاع الطيران المصري.

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