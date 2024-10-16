مهرجان نقابة المهن التمثيلية.. تفاصيل ورشة "السالسا" لـ كريم مغاوري

كشف الفنان كريم مغاورى تفاصيل ورشته "السالسا"، التى يقدمها ضمن فعاليات مهرجان نقابة المهن التمثيلية، والذى يرأسه الدكتور أشرف زكى ويديره الفنان سامح بسيونى.

قال "مغاورى": فى المرحلة الحالية، تسعى نقابة المهن التمثيلية لتطوير مهارات الممثلين لمواكبة كل التطورات فى مجال فنون الأداء، لذا نقدم خلال فعاليات المهرجان ورشة السالسا ومنهج الورشة لا يعتمد على تعلم الحركات على الموسيقى فقط، بل هو رحلة تعليمية تربط بين تاريخ الرقص فى دول أمريكا اللاتينية وأفريقيا، وتاريخ الرقصات التى نشأت فى هذه القارات، كما نتعرف خلالها على أنواع موسيقى وإيقاعات مختلفة لرقصة السالسا عبر عدة قارات.

وأضاف: الرقص اللاتينى، بشكل عام ليس فقط فنًا، بل له شق رياضى مهم جدًا؛ حيث يحرق الجسم فيه الكثير من السعرات، كما أنه يساهم فى التخلص من الطاقات السلبية ويحسن المزاج، بالإضافة إلى الفوائد النفسية والجسدية، الرقص يضفى إحساسًا إيجابيًا على الراقص.

وتابع: شروط التقديم للورشة أن يكون المتقدم عضوًا فى نقابة المهن التمثيلية أو طالبًا فى المعهد العالى للفنون المسرحية أو طالبًا فى كلية متخصصة فى المسرح، ولا يوجد أى شرط يتعلق بالعمر أو الوزن.

وتوجه كريم مغاورى بالشكر إلى النقيب الدكتور أشرف زكى، رئيس مهرجان النقابة للمسرح المصرى، على منحه شرف المشاركة فى ورش المهرجان بدورته السابعة، كما تقدم بالشكر الفنان سامح بسيونى، مدير المهرجان، والفنانة منة بدر تيسير على جهودهم الكبيرة فى إخراج الورش والمهرجان فى أفضل صورة.