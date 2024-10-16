عبدالرحيم على: تعيين اللواء عباس كامل مستشارًا لرئيس الجمهورية ومنسقًا للأجهزة الأمنية خطوة تاريخية

الأربعاء 16/أكتوبر/2024 - 08:01 م

وصف الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "البوابة نيوز"، ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعيين اللواء عباس كامل مستشارًا لرئيس الجمهورية، ومنسقًا عامًا للأجهزة الأمنية والمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية، بأنها خطوة تاريخية مهمة لمواجهة التطورات السريعة والتحديات الكبيرة التي تواجه البلاد.

وأوضح عبدالرحيم علي، أن وجود جهاز أمني قوي حقق نجاحات عظيمة تحت قيادته؛ يجعلنا نثق بأن اللواء عباس سيواصل هذا النجاح بثبات نحو مزيد من الاستقرار.

وختم "علي" كلماته التي سطرها على حسابه الخاص على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بالدعاء لله سبحانه وتعالي بأن يوفقه في هذه المهمة الكبيرة، وأن تستمر الإنجازات تحت إدارته في ظل القيادة الوطنية للرئيس عبدالفتاح السيسي.