كندا تدين الهجمات الإسرائيلية على البنية التحتية بغزة وقوات حفظ السلام بلبنان

شددت كندا، اليوم الأربعاء، بشكل ملحوظ لهجتها مع إسرائيل، ونددت بالضربات الإسرائيلية على البنية التحتية المدنية في قطاع غزة وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان وطالبت بوقف الهجمات على الفور، بحسب ما ذكرت "رويترز".

ودعمت كندا إلى حد كبير الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة ولبنان، لكن مثل بعض الحلفاء بدأت في التعبير عن قلقها بشأن كارثة إنسانية.

وقالت وزارة الخارجية الكندية: "تدين كندا تزايد الهجمات التي تشنها القوات الإسرائيلية على الهياكل الأساسية المدنية في شمال غزة فضلا عن هجماتها على قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. هذا غير مقبول ويجب أن يتوقف على الفور".

وأضافت: "إن الوضع الإنساني المتردي بشكل متزايد غير مقبول ولا يزال يتدهور بسبب الانخفاض الكبير في المساعدات المسموح بدخولها إلى غزة.. ونزوح السكان المدنيون الفلسطينيون مرات لا تحصى، لا يوجد مكان آمن يذهبون إليه، ولا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الأساسية."