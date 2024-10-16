سارة نشأت مصرية ضمن أفضل 50 سيدة لعام 2024

في قصة نجاح ملهمة، استطاعت الشابة المصرية سارة نشأت أن تحفر اسمها بين أعظم النساء عالميًا، حيث تم اختيارها ضمن قائمة "أفضل 50 سيدة لعام 2024، التي أعدتها مجلة Corporate Counsel Business Journal، لتكون المصرية الوحيدة بين نخبة من السيدات اللواتي تميزن بجهودهن في تحسين الصناعة القانونية

سارة لها مسيرة مشرفة حيث تخرجت من كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، قسم اللغة الإنجليزية، وبدأت مسيرتها المهنية بخطوات ثابتة، وعملت في أبرز مكاتب المحاماة، ولم يكن الطريق مفروشًا بالورود، لكنها بفضل إصرارها وتمسكها بشغفها، استطاعت أن تتقلد مناصب قيادية في مؤسسات عملاقة.

شغلت سارة منصب المستشارة العامة في شركات كبرى مصرية وعالمية، مما جعلها نموذجًا يحتذى به في عالم الأعمال، ولأنها تؤمن بأهمية التطوير المستمر، حصلت على رخصة الامتثال لمكافحة غسل الأموال من الأكاديمية العالمية للتمويل والإدارة (GAFM)، ومع ما يقرب من 16 عامًا من الخبرة في القانون، استطاعت أن تكون جزءًا من التغيير الإيجابي في الصناعة، من خلال دعمها للتنوع والشمول.

نجاح سارة لا يقتصر على دورها المهني فقط، بل يمتد إلى دورها كقائدة ملهمة تسعى لتمكين الآخرين، خاصة النساء، في مختلف القطاعات، وتم اختيارها كواحدة من ضمن 50 امرأة يجب متابعتهن عام 2024 من قبل Corporate Counsel Business Journal وهي المصرية الوحيدة في القائمة، من بين 500 مرشحة عالمية والقائمة تضم 50 من أكتر النساء تأثيرًا في هذا المجال واللواتي يعملن بجد لتحسين القطاع من خلال التزامهم بنجاح فريق عملهم وشركاتهم، وايضًا من خلال التزامهم بقيم التنوع والمساواة والشمول، بالإضافة إلى تميزهم بدورهم في التوجيه المهني والتطوير الشخصي والمهني.

تشغل سارة حالياً منصب مهم بأحد الشركات الكبرى، تملك سارة أيضاً خبرة في العمل الحر بمكاتب المحاماة ، وتصل سنوات خبرتها كمحام حوالي 16 سنة.

سارة نشأت حاصلة على رخصة مسئول مكافحة غسل الأموال من GAFM Global Academy of Finance & Management.

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