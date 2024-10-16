سقوط عاطل بـ 12 طربة حشيش في الأميرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض علي عاطل قبل ترويج كمية من الحشيش بمنطقة الأميرية.

وردت معلومات سرية للنقيب عمر الحسيني، معاون مباحث الأميرية، مفادها قيام عاطل يدعى "محمد.ع"، 30 سنة، ومقيم بحلوان البلد، بالإتجار في المواد المخدرة، متخذًا من دائرة القسم، مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وبعمل التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن القبض علي المتهم، وعثر بحوزته على 12 طربة حشيش ومبلغ مالي.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتحريات، اعترف بالإتجار الغير مشروع في المواد المخدرة، والمبلغ المالي من متحصلات البيع.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، و تباشر النيابة التحقيقات.