بالأسماء.. إصابة 4 أطفال جراء انقلاب ميكروباص بالبحيرة

شهدت منطقة ترعة، التابعة لمركز رشيد بمحافظة البحيرة، على طريق (إدڤينا - البوصيلي) اليوم الأربعاء، حادث انقلاب ميكروباص، أسفر عن إصابة أربعة أطفال، وتم نقل المصابين إلى مستشفى رشيد لتلقي العلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا بالواقعة وعلى الفور انتقل ضباط المباحث، وبالفحص تبين إنقلاب ميكروباص بترعة علي طريق ( إدفينا -البوصيلي)، وأسفر عن إصابة 4 أطفال.

المصابون هم: " س. ز، 8 سنوات، تعاني من صعوبة في التنفس، م. أ، 10 سنوات، تعاني من صعوبة في التنفس، س. ع، 12 سنة، تعاني من صعوبة في التنفس، ج. أ، 9 سنوات، تعاني من صعوبة في التنفس".

تباشر جهات التحقيق التحقيقات لكشف ملابسات الحادث، كما يتلقى المصابون الرعاية اللازمة في المستشفى.