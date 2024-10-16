الأهلي يهزم رجاء أغادير المغربي ويضرب موعدًا مع الزمالك بنصف نهائي أفريقيا

ضرب الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي موعدًا مع الغريم التقليدي الزمالك في نصف نهائي بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري في مباراة قمة جديدة لكرة اليد المصرية على الصعيد الأفريقي.

وتأهل فريق يد الأهلي إلى نصف النهائي بعدما اكتسح نظيره رجاء أغادير المغربي، بنتيجة 33-13 في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم بمدينة العيون المغربية التي تستضيف النسخة الـ 45 من البطولة.

وكان حقق الأهلي الفوز على نظيره فريق إيتوال الكونغولي بنتيجة 45-14، ليتصدر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة، ويحجز مقعده في ربع نهائي بطولة إفريقيا للأندية التي تقام بمدينة العيون بالمغرب.

ويضم فريق «رجال يد الأهلي» كلا من: إبراهيم المصري- أحمد عادل- ياسر سيف- أحمد خيري- سيف هاني- عبد الرحمن فيصل- محسن رمضان- محمد لاشين- عمر خالد «كاستيلو»- عمر سامي- محمد مجدي- نبيل شريف- عبد العزيز إيهاب «زيزو»- راضي محمد- محمد صلاح- عبد الرحمن حميد- عبد الرحمن طه- محمد إبراهيم.