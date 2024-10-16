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الأربعاء 16 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

منتخب المغرب للكرة الشاطئية يبدأ أولى تدريباته استعدادا لكأس الأمم الأفريقية بالغردقة

جانب من تدريبات منتخب
جانب من تدريبات منتخب المغرب للكرة الشاطئية
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خاض منتخب المغرب للكرة الشاطئية أولى تدريباته على الملعب الفرعى، استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية، التي تستضيفها الأراضي المصرية، وتقام منافساتها بمدينة الغردقة، خلال الفترة من ١٩ إلى ٢٦ أكتوبر الجاري .

 

كان قد تفقد  اللواء محمد حلمي مشهور عضور مجلس إدارة الاتحاد ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، الملعب المقرر استضافته منافسات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم الشاطئية والتي تقام بالغردقة في الفترة من ١٩ إلى ٢٦ أكتوبر الجاري.

التقى مشهور والعطار بمسئولي الشركة المتحدة للوقوف على آخر المستجدات، وترتيب بعض الأمور التنظيمية الخاصة بالبطولة، كما تفقد الملعب الفرعي المخصص لتدريبات المنتخبات المشاركة في البطولة.

ويواصل منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية استعداداته لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 

 

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