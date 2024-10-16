رئيس تحرير روزا اليوسف: اللواء حسن رشاد يتمتع بصفات كثيرة تناسب هذه المرحلة

علّق الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس تحرير جريدة روز اليوسف، على اختيار اللواء حسن رشاد رئيسا لجهاز المخابرات العامة، قائلًا:" في تقديري، تصعيد واختيار وكيل جهاز المخابرات ليصبح رئيسا للجهاز رسالة مؤسسية ورسالة من القيادة السياسية لجهاز المخابرات العامة".

وأضاف "الطاهري"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية":" التصعيد جاء من داخل جهاز المخابرات نفسه، واللواء حسن رشاد يتمتع بالكثير من الصفات التي تناسب هذه المرحلة".

وتابع رئيس تحرير جريدة روز اليوسف: "رحلة اللواء حسن رشاد ممتدة على مدار 34 سنة في العمل في أروقة الأمن القومي وتدرج خلالها في مختلف المهام والرتب والتخصصات داخل جهاز المخابرات العامة، إلى أنْ أصبح وكيلاً للجهاز، ثم إلى أنْ أدى اليوم اليمين القانونية أمام رئيس الجمهورية في مصر".

وواصل: "السياق المصري الآن في فتح واستحداث رؤى واستشراف للحالة الأمنية الإقليمية، وانعكاسات هذه الحالة الأمنية تتعامل مع هذا النمط بنمط دول أخرى ودول كبرى، وهذه الدول لديها أكثر من جهاز أمني، وبعض هذه الدول استحدث جهازا أمنيا آخر للإشراف على الأجهزة الأمنية مثل CIA في أمريكا، وهناك نموذج آخر في روسيا والاتحاد السوفيتي القديم".

وأكمل: "في الحالة المصرية جرى استحداث منصب منسق عام بين الأجهزة الأمنية حفظ لهذه الأجهزة استقلاليتها من جهة، وفي الوقت نفسه ضمن تحقيق المستهدف وفق توجيه القيادة السياسية في هذه المرحلة بالغة الدقة على المستويات كافة".