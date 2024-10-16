إصابة 20 شخصا في حادث تصادم 8 سيارات أعلى الدائري الإقليمي| صور

أُصيب 20 شخصا اليوم في حادث تصادم 8 سيارات أعلى الطريق الدائري الإقليمي القادم من مدينة 6 أكتوبر بالجيزة متجها إلي محافظة المنوفية.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا مفاده وقوع حادث مروع أعلى الطريق الدائري الإقليمي القادم من مدينة 6 أكتوبر بالجيزة متجها إلى محافظة المنوفية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف.

بالفحص تبين اصطدام 8 سيارات نتج عن الحادث إصابة 20 شخصا جري نقلهم إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.