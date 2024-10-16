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الأربعاء 16 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إصابة 20 شخصا في حادث تصادم 8 سيارات أعلى الدائري الإقليمي| صور

جانب من الحادث
جانب من الحادث
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أُصيب 20 شخصا اليوم في حادث تصادم 8 سيارات أعلى الطريق الدائري الإقليمي القادم من مدينة 6 أكتوبر بالجيزة متجها إلي محافظة المنوفية.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا مفاده وقوع حادث مروع أعلى الطريق الدائري الإقليمي القادم من مدينة 6 أكتوبر بالجيزة متجها إلى محافظة المنوفية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف. 

بالفحص تبين اصطدام 8 سيارات نتج عن الحادث إصابة 20 شخصا جري نقلهم إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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