جيسي رضوان.. أم مصرية تحول معاناتها لفرصة بمساعدة أمهات أخريات

في خطوة إنسانية مبتكرة، قررت الشابة المصرية “جيسي رضوان” تحويل معاناتها الشخصية إلى مبادرة ملهمة لمساعدة الأمهات العاملات، بعد إنجابها وجدت جيسي صعوبة في التوفيق بين حياتها المهنية ورعاية طفلتها، وعدم قدرتها على العثور على وظيفة بساعات مرنة، ومن هنا ولدت فكرة ذكية لدعم كل الأمهات ومساعدتهن على إيجاد فرص عمل فقامت بتأسيس مؤسستها الصغيرة تجمع عشرات الألاف من الأمهات ليتبادلن خبراتهن المهنية وتجاربهن في الأمومة.

انتشرت فكرتها على مواقع التواصل الاجتماعي والتي لقت ترحيبا كبيرا من أغلب النساء ومازالت مستمرة وتحظى بالنجاح والاقبال بعد مرور سنوات عليها، فمع مرور الوقت، اكتشفت جيسي أن العديد من النساء يعانين من نفس المشكلة، حيث وجدت عددا كبيراً من الأمهات المهنيات يواجهن تحدياً في الحصول على وظائف مرنة، وهذا الأمر دفعها إلى إطلاق موقع إلكتروني رائد يمكن الأمهات من العثور على وظائف مرنة تناسب حياتهن الأسرية.

من خلال هذا الموقع، تسعى جيسي إلى تقديم فرص عمل تناسب جميع النساء، سواء كن يبحثن عن العمل من المنزل، أو بدوام كامل أو جزئي، ويوفر الموقع فرصًا حقيقية لكل سيدة تسعى للتوفيق بين حياتها المهنية والأسرية، ويمنح النساء القوة لتحقيق التوازن المثالي، وتأمل “جيسي” أن تكون هذه المبادرة بداية جديدة لكل امرأة تسعى للتمكين واكتشاف إمكاناتها الكاملة، حيث تتيح المؤسسة للأمهات تحقيق النجاح المهني دون التضحية بواجبات الأمومة.

وتقديرها لفكرتها ومجهودها فازت بجائزة "المعلم" في حفل توزيع جوائز لرائدات الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم لعام 2024، كما كان لها الفرصة بالتحدث في حدث Google العالمي تحت عنوان “كسر الحواجز وتشكيل المستقبل”، واعتبرتها فرصة رائعة للمشاركة في مناقشات تتوافق بشكل وثيق مع مهمة مؤسستها والأسباب وراء رحلتها التي كللت بالاقبال والنجاح وساعدت الالاف من السيدات والأمهات.

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