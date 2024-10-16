للتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة.. «صحة سوهاج» تنسق مع لجنة بيئية من الوزارة

استقبل اليوم الدكتور عمرو دودار وكيل وزاره الصحة بسوهاج وبحضور الدكتورة راندا محمد مدير إدارة النفايات الطبية الخطرة لجنه مشتركه من الإدارة العامة لصحة البيئة وإدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية بوزاره الصحة وذلك بعد زيارة قامت بها اللجنه بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان والدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة وذلك لمتابعة ومراجعه منظومة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة.

ومن جانبه رحب "دويدار " بأعضاء اللجنة والمكونه من فتحي معروف عضو ادارة الحوكمة والمراجعة الداخلية واحمد محمد الفاتح وكمال اسماعيل ومحمود سعيد أعضاء الإدارة العامة لصحة البيئة بوزارة الصحة.

وخلال اللقاء استعرضت اللجنة أمام وكيل وزارة الصحة والحضور نتائج المتابعة والتفقد على مدار 4 أيام لمنظومة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة بالمحافظة بمختلف معطياتها سواء الفنيه أو الماليه أو الإدارية حيث انه تم أيضا تفقد مجمع المحارق بحي الكوثر ومراجعة نظام العمل وسيره داخله وإجراءات مكافحة العدوى والسلامة والصحة المهنية وصيانة المحارق وتشغيل السيارات .

واثنى أعضاء اللجنة على مستوى المنظومة والسياسات المتبعة داخلها وانظمه العمل بها وتعاون العاملين بإدارة النفايات الطبية الخطرة وتميزهم.