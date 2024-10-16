مواجهة الحروب الإدراكية والتصدي للشائعات.. ورشة عمل بدمنهور

واصل اليوم برنامج "ستارز" التدريبي، فعالياته لليوم الثالث على التوالي، في نسخته الأولى، والتي انطلقت يوم الاثنين 14 أكتوبر، وتستمر حتى 17 أكتوبر الجاري بمكتبة مصر العامة بدمنهور، تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وبالتنسيق بين محافظة البحيرة ومكتبة الإسكندرية ومؤسسة "حياة كريمة".

ويهدف البرنامج إلى تنمية قدرات الشباب ورفع كفاءتهم، مما يؤهلهم للحصول على فرص عمل تناسب متطلبات السوق المحلي والعالمي.

وتضمن اليوم الثالث من المبادرة محاضرات وورش عمل متنوعة، منها ورشة عمل بعنوان "مواجهة الحروب الإدراكية والتصدي للشائعات" حاضر فيها الدكتور محمود عزت - مدير مركز الدراسات الاستراتيجية، والأستاذة ريهام صلاح باحثة بمركز الدراسات الاستراتيجية.

كما تم تقديم محاضرة وورشة بعنوان "ثقافة الابتكار والاختراع" حاضرت فيها الأستاذة /بانسية غريب - منسق بقطاع البحث الأكاديمي.

ومن المقرر إطلاق النسخة الثانية من البرنامج خلال الأسبوع القادم ولمدة 4 أيام.