أحمد الطاهري: تعيين اللواء عباس كامل منسقا عاما للأجهزة الأمنية لامتلاكه خبرة عريضة وتاريخا طويلا

علق أحمد الطاهري، رئيس تحرير جريدة روز اليوسف، على إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا بتعيين اللواء عباس كامل مستشارا لرئيس الجمهورية منسقا عاما للأجهزة الأمنية والمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية.

وقال "الطاهري"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن اللواء عباس كامل بما يمتلكه من خبرة عريضة وتاريخ طويل، هو الرجل المناسب في التوقيت المناسب لمثل هذه المهمة.

وأضاف أن لديه رؤيته في السياق الأمني ربما ترجمت هذه الرؤية في مسارات متعددة على المسار السياسي والمستوى الأمني، وكان منها مسألة المنتدى الاستخباري العربي، وكيف لهذا المنتدى ضمن إلى حد ما قدر من التنسيق بين الأجهزة الأمنية العربية، وقدر من تنسيق المعلومات بين الأجهزة الأمنية وأجهزة الاستخبارات العربية، ربما حتى أسهمت في تصفية الأجواء في العلاقات العربية - العربية على مستويات سياسية أخرى.

وأشار إلى أن عودة مسألة المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية، وربما هذه الصفة كانت غالبة وحاضرة في سبعينيات القرن الماضي مع الرئيس محمد أنور السادات، وتحديدا مع مستشار الأمن القومي حافظ إسماعيل، وللمفارقة أن كثير من الصفات تتشابه ما بين السيد حافظ إسماعيل واللواء عباس كامل.