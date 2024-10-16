الطاهري: استحداث منصب منسق الأجهزة الأمنية يتسم مع طبيعة تحديات الأمن القومي

علق أحمد الطاهري، رئيس تحرير جريدة روز اليوسف، على إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا بتعيين اللواء عباس كامل مستشارا لرئيس الجمهورية منسقا عاما للأجهزة الأمنية والمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية.

وقال "الطاهري"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن القيادة السياسية في مصر بما لديها من إشراف واستباق دائم لتطورات الأوضاع في المنطقة وانعكاساتها على كل المستويات، استحدثت هذا الموقع، لأن هذا الموقع لم يكن لديه وجود من قبل وهو المنسق العام للأجهزة الأمنية في مصر.

وتابع: "ربما لا يعلم المشاهدين أن في مصر أكثر من جهاز أمني، هذه الأجهزة الأمنية تتنوع نشاطها ما بين الخارج والداخل، فأصبحت الحاجة الآن لوجود منسق عام لهذه الأجهزة الأمنية بما يتسم مع طبيعة التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري من ناحية وانعكاس هذه التحديات على مختلف المستويات".